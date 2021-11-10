Ученые нашли в центре Галактики таинственный барьер от космических лучей

Астрономы давно подозревали, что ЦМЗ служит важным источником космических лучей, своего рода ускорителем элементарных частиц, протонов и атомных ядер, лишенных электронов, которые под воздействием мощных магнитных полей разгоняются до околосветовых скоростей.
Ускорителями космических лучей в центре галактики могут выступать самые разные объекты, от остатков сверхновых звезд и туманностей, подпитываемых пульсарным ветром, до сверхмассивной черной дыры в самом сердце Млечного Пути.
При этом, как следует из фактических наблюдений и компьютерных моделей, распределение космических лучей по Млечному Пути должно быть равномерным и постоянным. Космические лучи выходят из ускорителей и распространяются в галактическом магнитном поле, где они, вероятно, замедляются, а затем повторно ускоряются, что приводит к возникновению так называемого моря космических лучей. Это в теории, но…
Как выяснила группа исследователей из Китайской академии наук во главе с астрономом Сяоюань Хуаном, изучавшая Млечный Путь с помощью Космического гамма-телескопа Ферми, наличие гамма-излучения, как и ожидалось, подтвердило, что сам центр галактики, или что-то еще в районе центра, служит ускорителем элементарных частиц. Но при этом ученые, к своему удивлению, обнаружили, что некий невидимый барьер мешает проникновению космического ветра в сам центр галактики.
По их выкладкам получается, что плотность космических лучей в ЦМЗ ниже, чем плотность моря космических лучей за его пределами, то есть что-то мешает их проникновению. На этот счет у ученых есть сразу несколько гипотез.
Молекулярные облака — это сложные явления: коллапс более плотной части такого облака может привести к сжатию магнитых полей, и это может служить тем самым барьером.
Другая вероятность — это магнитогидродинамическая турбулентность (попытка объяснить, что это такое, означала бы еще одну отдельную статью, поэтому всем, кому интересно, советуем обратиться к Википедии или иным источникам).
В нашей Солнечной системе космические лучи модулируются солнечным ветром, так что не исключено, что в центре галактики похожую роль играет уже галактический ветер. По крайней мере, вычислив плотность космического луча в присутствии галактического ветра, ученые получили результаты, схожие с данными по гамма-лучам.
Исследователи признают, что для решения барьерной загадки потребуется еще много работы, в том числе создание детальной трехмерной модели ЦМЗ, зато получив ответ, они смогут узнать много нового е только о нашей собственной галактике, но и принципах работы всей вселенной.
bbc.com
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