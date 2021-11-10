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Три человека пострадали на съемках фильма «Неудержимые 4» во время перестрелки на судне

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Три человека пострадали на съемках фильма «Неудержимые 4» во время перестрелки на судне.

Три члена съемочной группы пострадали во время съемок фильма «Неудержимые 4» в Салониках, один из них находится в критическом состоянии. Об этом сообщает греческий телеканал Mega.

Известно, что ранены два техника киноплощадки, а также каскадер британского актера Джейсона Стэтхэма.

Отмечается, что один из технических сотрудников упал с судна, на котором проходили съемки, и получил тяжелые травмы. Врачи оценивают его состояние как критическое. Вторым пострадавшим стал оператор ленты, которого ранил каскадер, когда тот ехал на автомобиле задним ходом. Третий несчастный случай произошел с дублером Стэтхэма — он был травмирован, когда прыгал с одной машины на другую.

«Несмотря на травмы на съемочной площадке фильма, съемки «Неудержимых 4» продолжаются в обычном режиме», — передает телеканал Mega.

10 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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