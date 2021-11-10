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Сальма Хайек рассказала о духе монахини в ее доме, который дает ей советы

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Сальма Хайек рассказала о духе монахини в ее доме, который дает ей советы. При этом актриса утверждает, что это нормально и хорошо помогает в жизни.

Сальма Хайек рассказала о духе монахини, живущей в ее доме

Впрочем, актриса и сама не верила в паранормальное, пока в доме не начала твориться чертовщина. Так, свет жил «своей жизнью», пианино играло само собой, а дверь двигалась, словно их кто-то намеренно закрывает и выкрывает.

Несмотря на свое недоверие к загробным штучкам, Хайек таки вызвала медиума. Именно он ей и сказал, что в доме более 20 привидений. Кроме того, поговорил с духом монахини и заявил — она дружелюбна. Впрочем, уходить никуда не собирается.  Несмотря на свое недоверие к загробным штучкам, Хайек вызвала медиума. Именно он ей и сказал, что в доме более 20 привидений. Кроме того, поговорил с духом монахини и заявил — она дружелюбна. Впрочем, уходить никуда не собирается. А пока — помогает ей принимать решения в жизни.

10 ноября, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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