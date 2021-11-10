Риз Уизерспун на обложке журнала переборщила с «рихтовкой»

Риз Уизерспун на обложке нового глянцевого журнала выглядит 20-летней, что серьезно разозлило фанатов.

Снимок голливудской актрисы Риз Уизерспун, ставшей героиней новой обложки модного журнала Instyle, подверглась критике в соцсетях из-за обильного фотошопа. Фотография и комментарии появились в Instagram-аккаунте издания.

45-летнюю американку сфотографировали в наряде черного цвета, который состоит из кружевного кроп-топа с глубоким декольте и коротких шорт с ремнем. На кадре знаменитость позирует с распущенными волосами и макияжем в стиле smoky eyes. Ее образ дополнили золотое колье, браслет и несколько колец.

Фанатов разозлила фотография Уизерспун из-за чрезмерной ретуши. «Зачем вы так отфотошопили Риз? Она и так красотка», «Я в шоке, она выглядит на 20 лет, что за ужас», «Интересно, Риз утвердила это фото? Она на себя не похожа», «Как же много ненужной ретуши», «Как кукла», «Ужасное фото и фотошоп», — высказывались пользователи сети.

Известно, что автором кадров выступила фотохудожница Эмма Сумертон (Emma Summerton). Стилистом стала Джулия Боэм (Julia Boehm), а визажистом — Келси Фишер (Kelsey Fisher).