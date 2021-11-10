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Режиссер «Игры в кальмара» пообещал выпустить второй сезон сериала

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Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» («Squid Game»), ставший самым популярным шоу Netflix, продлят на второй сезон. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на режиссера сериала Хван Дон-хёка.

«Было так много давления, так много просьб о втором сезоне и так много любви. Я почти чувствую, что вы не оставляете нам выбора», — сказал создатель сериала на мероприятии в Лос-Анджелесе, посвященном «Игре в кальмара».

Хван Дон-хёк отметил, что сейчас думает о продолжении и находится «в процессе планирования». Он считает, что пока рано говорить, когда выйдет второй сезон «Игры в кальмара». «Я обещаю вам, что Сон Ги-хун вернется и сделает что-то для мира», — сказал режиссер.

Associated Press отмечает, что обычно сериалы, выпущенные в Южной Корее, не продлевают на второй сезон.

10 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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