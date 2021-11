NASA запланировало высадку на Луну в 2025 году Леди Гага рассказала о пуленепробиваемом наряде на инаугурации у Байдена » Режиссер «Игры в кальмара» пообещал выпустить второй сезон сериала Spread the love















Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» («Squid Game»), ставший самым популярным шоу Netflix, продлят на второй сезон. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на режиссера сериала Хван Дон-хёка. «Было так много давления, так много просьб о втором сезоне и так много любви. Я почти чувствую, что вы не оставляете нам выбора», — сказал создатель сериала на мероприятии в Лос-Анджелесе, посвященном «Игре в кальмара». Хван Дон-хёк отметил, что сейчас думает о продолжении и находится «в процессе планирования». Он считает, что пока рано говорить, когда выйдет второй сезон «Игры в кальмара». «Я обещаю вам, что вернется и сделает что-то для мира», — сказал режиссер. Associated Press отмечает, что обычно сериалы, выпущенные в Южной Корее, не продлевают на второй сезон.