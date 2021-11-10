Получаем гражданство Молдовы на легальной основе

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Молдавский паспорт не пользуется такой высокой популярностью как российский или румынский. Тем не менее, он дает его обладателям право без ограничений посещать более 120 стран, среди которых некоторые государства зоны Шенген и Европейского Союза. Гражданство Молдовы и ее паспорт могут получить разные категории граждан. Какие документы для этого необходимы, каков порядок действий — читайте ниже.

Какие преимущества дает молдавский паспорт

Казалось бы, что от молдавского паспорта не стоит многого ожидать. Но при тщательном рассмотрении всех преимуществ, можно найти весьма интересные и выгодные аспекты, например:

Свободное перемещение по странам Европейского Союза. Между ЕС и Молдовой — действует специальное соглашение, которое позволяет гражданам беспрепятственно передвигаться по территории ЕС. Вышеупомянутое соглашение дает возможность открывать бизнес заграницей. Владельцы молдавского паспорта могут претендовать на получение визы в США типа Е-2. С ее помощью можно открывать собственное дело на территории Америки. Гражданство помогает открыть банковский счет в Европейских банках.

Дополнительным преимуществом также является тот факт, что процедура получения гражданства занимает относительно небольшое количество времени — около 4 месяцев, а стоимость его в 3 раза ниже, чем в странах Европы.

Как можно получить гражданство Молдовы

Есть несколько основных государственных программ, с помощью которых можно получить молдавское гражданство:

Происхождение. Родившиеся на территории Молдовы граждане получают паспорт по упрощенной системе.

Усыновление. Если был усыновлен ребенок, который является гражданином Молдовы.

Корни. Иностранцы могут рассчитывать на молдавский паспорт в том случае, если у них есть родственники, проживание которых на территории Молдовы подтверждается соответствующими документами.

Натурализация. Для иностранцев, которые более 10 лет непрерывно проживают в этом государстве, знают государственный порядок, владеют языком на определенном уровне.

Инвестиции. Можно официально «купить» гражданство, если заплатить сумму, установленную правительством Республики. В зависимости от количества людей, их возраста сумма варьирует. В нее также включены государственные сборы.

Это основные программы, которые позволяют на законных основаниях получить молдавский паспорт и воспользоваться всеми его привилегиями.

Какие документы необходимо предоставить

Для получения гражданства необходимо представить пакет документов, который включает:

Заявление (обязательно на молдавском языке). Справку о претенденте на получение гражданства (биография — на молдавском языке)). Свидетельство о рождении — копия и оригинал, удостоверение личности, заграничный паспорт) Если претендент состоит в браке или разведен — свидетельство о браке/расторжении брака. Если у человека есть дети, свидетельства о рождении детей, которым еще нет 18 лет. Свидетельства рождения родителей, бабушек/дедушек. Если близкие умерли, свидетельство о смерти. Фото в количестве 2-х штук 3,5×4,5 cм. Справка, которая подтверждает отсутствие судимости. Оплата государственных пошлин.

Документы с переводом должны быть нотариально заверены.

Упростить процедуру сбора документов и их подачу могут специалисты нашей юридической компании.