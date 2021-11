Джеймс Ганн начал съемки третьей части фильма «Стражи Галактики» Цена биткоина обновила исторический максимум » По мотивам франшиз «Рэмбо», «Неудержимых», «Хеллбоя» и «Падения» с Батлером снимут сериалы Spread the love















Джеффри Гринштейн рассказал в интервью The Hollywood Reporter, что кинокомпания Millennium Media займется производством сериалов по мотивам таких серий фильмов: «Хэлбой», «Рэмбо», «Неудержимые» и «Падение» с Джерардом Батлером. О деталях разработки и описание картин читайте далее. Одна из независимых компаний Голливуда, которая специализируется на разработке полнометражных фильмов, попробует себя в новом формате. Создавать сериалы Millennium планирует по мотивам оригинального контента. В интервью The Hollywood Reporter Гринштейн рассказал, что компания прежде всего поэкспериментирует с франшизами. Для телерынка я планирую сфокусироваться на нашей интеллектуальной собственности и создать сериал по мотивам «Рэмбо», «Неудержимых» и «Падения». Мы думаем насчет сериала по сюжету «Хэлбоя». В общем много возможностей. Пока что проекты есть на начальной стадии проработки. Гринштейн не рассказал ни о возможных сюжетах таких сериалов, ни о перспективах их выпуска в ближайшее время. Серия фильмов «Рэмбо»

«Рэмбо: Первая кровь» 1982 год;

«Рэмбо 2» 1985 год;

«Рэмбо 3» 1988 год;

«Рэмбо 4» 2008 год;

«Рэмбо: последняя кровь» 2019 год.

Жанр: боевик, драма, триллер

В ролях: Сильвестр Сталлоне, Ричард Кренна, Брайан Деннехи, Джулия Никсон и другие

Фильм создан по одноименному роману Дэвида Морела. Главный герой – Джон Рэмбо, роль которого исполнил Сильвестр Сталлоне. Персонаж не может равнодушно относиться к несправедливости и превращается в одинокого мстителя, который ловко использует полученный военный опыт, собственную силу и свои почти сверхчеловеческие способности. Серия фильмов «Неудержимых»

«Неудержимые» 2010 год;

«Неудержимые 2» 2012 год;

«Неудержимые 3» 2014 год.

Жанр: боевик, приключенческий

В ролях: Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэйтем, Джет Ли, Дольф Лундгрен и другие

Пяти наемникам дают задание – уничтожить местного диктатора. Однако, об их защите никто не позаботился. Каждый раз они сталкиваются со злом; как актерам придется обманывать смерть – смотрите в захватывающих фильмах. Серия фильмов «Хелбоя»

«Хелбой» 2004 год;

«Хелбой: Золотая армия» 2008 год;

«Хелбой» 2019 год.

Жанр: фентези, супергеройский, хоррор

В ролях: Рон Перлман, Сельма Блэр, Руперт Эванс, Джон Херт и другие

События картины изображают во время Второй мировой войны. Ученым в Шотландии придется вызвать из небытия Демона Ада, который должен помочь разбудить Древних Богов Хаоса и остановить войну. Однако, эксперимент не могут завершить. На Землю из потустороннего мира смог проникнуть гость с того света – Хелбой. Серия фильмов «Падение»

«Падение Олимпа» 2013 год;

«Падение Лондона» 2016 год;

«Падение ангела» 2019 год.

Жанр: боевик, триллер

В ролях: Джерард Батлер, Морган Фримен, Дилан Макдермотт, Рик Юн и другие

Майк Беннинг уже не в рядах полиции, но так складываются обстоятельства, что он еще раз должен защитить президента США, а в последней части и стать главным подозреваемым в покушении на него. Как развивались события – смотрите во франшизе. Обещаем, фильм оставит только положительные впечатления.