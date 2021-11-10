Невакцинированные сотрудники городских служб Лос-Анджелеса могут остаться без работы

«Нам сказали, что, если мы не вакцинируемся до 18 декабря, нас отправят в отпуск за свой счёт. Нам так же предлагают делать тест, два раза в неделю, но каждый из них будет стоить 65 долларов»,- рассказывает Рэнди.

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти предупреждал своих подчиненных ещё месяц назад, что тех, кто не сделает прививку от коронавируса, ждут увольнения. Но прививаться, потому что мэр велел, Рэнди отказывается. Вместе с коллегами по антипрививочному «цеху» он протестует у здания городской администрации, требуя сделать вакцинацию добровольной.

«Мне интересно, как далеко город зайдёт с этими увольнениями людей. У нас есть ноги и навыки, мы пойдём и устроимся где-то в другом месте. Власти просто вынуждают людей уезжать из Калифорнии! И люди уезжают!», — говорит Рэнди.

Среди тех, кто вышел протестовать за свои права, тысячи сотрудников различных городских служб — департамента транспорта, водных и энергетических ресурсов, санитарных служб.

«Я пришёл бороться за свои права. Я буду до последнего работать, до тех пор, пока они не отнимут у меня мою работу. Я хочу работать! Не

знаю, что ещё сказать? Мэр хочет, чтоб я ввёл в своё тело непонятно что, а я даже понятия не имею, как это отразится на мне!» — говорит сотрудник санитарной службы Лос-Анджелеса, отказавшийся назвать свое имя.

«Из-за этих запретов я в любой момент могу стать безработным. Рестораны вон перестали пускать непривитых, мы теперь люди второго сорта в нашем же городе? Просто потому, что мы не хотим, чтоб нас заставляли прививаться?» — возмущается сотрудник департамента жилищно-коммунального хозяйства Лос-Анджелеса.

Обязательная вакцинация касается пожарных и полицейских. И хоть шериф Лос-Анджелеса не раз заявлял, что не станет увольнять непривитых полицейских, семьи стражей порядка обеспокоены.

«Мой муж полицейский, и мы пришли сражаться за его свободу выбора. Он может остаться без работы, муж уже 15 лет работает в полиции Лос-Анджелеса, и если это случится, это затронет всю нашу семью, наших четверых детей», — говорит Аманда.

За права пожарных Лос-Анджелеса заступился профсоюз спасателей. Сейчас они ведут переговоры с властями города, пытаясь найти компромисс и позволить пожарным, которые не хотят прививаться, остаться на службе. «Мы — пожарные, спасатели — уже два года лицом к лицу с пандемией, почему же сейчас вы взялись за нас? Мы сталкивались с этим всем уже два года. Это большая честь — быть спасателем, дайте нам делать свою работу, не трогайте нас!» — возмущается пожарный Брэт Маккензи, проработавший в городской службе спасения 15 лет.

Закон об обязательной вакцинации в Лос-Анджелесе — самый строгий в США. Недовольные им протестуют, те же, кто хочет оказаться исключительно среди привитых, напротив, счастливы.

«Я полностью поддерживаю обязательную вакцинацию! Безопасность — превыше всего! Это все делается для общества», — считает жительница Лос-Анджелеса Дебора.

На данный момент более 70% сотрудников городских служб Лос-Анджелеса привиты. С теми, кто не вакцинируется по религиозным убеждениям или медицинским показаниям, будут беседовать лично — с каждым.