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Назван самый сексуальный мужчина 2021 года — он американец

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Журнал People определил самого сексуального мужчину 2021 года. Об этом сообщается на сайте издания.

Самым сексуальным мужчиной был назван 52-летний актер Пол Радд, известный по фильмам «Человек-муравей», «Бестолковые», «Хорошо быть тихоней» и «Правила виноделов». Артист пошутил, что теперь его жизнь сильно изменится, и его начнут приглашать на звание ужины в компании таких звезд, как Джордж Клуни, Майкл Б. Джордан и Брэд Питт.

«И я полагаю, что побываю на гораздо большем количестве яхт. Я буду рад расширить свою яхтенную жизнь», — отметил Радд.

Он добавил, что считает себя семейным человеком, поэтому свободное от работы время проводит с семьей. По словам актера, первой о его статусе самого сексуального мужчины года узнала жена: «Она была ошеломлена. Но вы знаете, она вела себя очень мило. После хихиканья и удивления она сказала: «О, они все сделали правильно»».

10 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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