Мошенник заблокировал аккаунт главы Instagram Адама Моссери и написал, что он умер

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Мошеннику удалось убедить команду Instagram в смерти главы соцсети Адама Моссери и временно заблокировать его страницу. Об этом сам инициатор блокировки под ником Syenrai рассказал изданию Motherboard.

Аккаунт Моссери был ненадолго заблокирован в сентябре. По словам Syenrai, этого удалось добиться благодаря установке памятного статуса. С помощью этой функции можно сообщить модераторам соцсети о смерти владельца аккаунта. После установки статуса в учетную запись умершего нельзя будет войти и изменить уже загруженные публикации, а рядом с именем появится надпись «Светлая память».

Для установки такого статуса модераторы Instagram запросят подтверждение смерти человека — ссылку на некролог или новостную статью. По словам представителя соцсети, при рассмотрении запроса модераторы сопоставляют фотографии, имя и дату рождения в некрологе и учетной записи.

В случае с блокировкой Моссери мошенник создал в интернете фальшивый некролог и отправил его в Instagram. Syenrai предоставил журналистам скриншоты своей переписки с модераторами.

«Я нахожу абсурдным, что Instagram вообще позволяет таким вещам происходить на своей платформе», — отметил собеседник Motherboard, добавив, что некоторые мошенники зарабатывают на такой блокировке с использованием поддельных некрологов. По его словам, обработка подобного запроса модераторами Instagram занимает 1-2 дня, а схема срабатывает в 98% случаев.

В Instagram подтвердили блокировку профиля Моссери и заявили, что компания быстро решила проблему. Однако, по словам Syenrai, другие жертвы мошенников с менее известными аккаунтами, где, например, меньше миллиона подписчиков и нет верификации, не могут восстановить свой профиль в течение нескольких дней или недель.

Представитель соцсети согласился, что некоторые пользователи злоупотребляют функциями Instagram, и заверил, что компания нанимает специалистов по кибербезопасности для борьбы с мошенниками. В Instagram отметили, что пользователям, заявившим, что им по ошибке установили памятный статус, предоставляют доступ к учетной записи, если они смогут подтвердить, что действительно являются ее владельцами.