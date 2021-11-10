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Леди Гага рассказала о пуленепробиваемом наряде на инаугурации у Байдена

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Леди Гага рассказала о пуленепробиваемом наряде на инаугурации у Байдена — и она и презтдент были полностью защищены. Впрочем никаких эксцессов и не было.

Популярная певица Леди Гага рассказала о своем участии в церемонии инаугурации президента США Джо Байдена, прошедшей в январе нынешнего года.

Рассказывая в интервью для Mirror о своем выступлении в платье от Скиапарелли, Гага упомянула о пуленепробиваемости наряда. Певица заявила, что мечтала о таком с самого детства, когда фантазировала о карьере военного журналиста.

Между тем на подходе новая работа Гаги в качестве актрисы. Байопик о семье Гуччи уже готовится к выходу в прокат.

10 ноября, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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