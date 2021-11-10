Комфорт класс жилья это

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Комфорт класс жилья это

Жилье комфорт класса плотно входит в жизнь современного человека, желающего жить в уютном, обустроенном доме. Жилой фонд нашей старены постепенно обновляется, рынок первичного жилья стремительно растет, «хрущовки» теряют свой спрос. Становятся популярными объекты недвижимости эконом, комфорт и премиум класса.

Эконом жилье более доступно по цене для каждого, но менее обустроено, чем, комфорт. Комфорт класс жилья — это современные дома, квартиры, повышенного качества, уютные, максимально приспособленные для комфортной жизни современного человека, желающего прийти, после насыщенного трудового дня, расслабиться и наслаждаться своим жильем.

Почему жилье комфорт класса популярно

Этот вопрос часть возникает у покупателей и желающих приобрести квартиру в современном доме. Почему стоит выбрать комфорт, а не эконом или премиум класс? Давайте разберемся. Жилье комфорт класса это:

недвижимость дороже, но намного комфортнее, чем эконом класс; квартиры не уступающие по качеству жизни премиум классу, но в разы дешевле; капиталовложение, которое принесет больше прибыли в будущем.

Где можно купить жилье комфорт класса

Как наиболее доступное по цене и высокого качества недвижимость комфорт класса, можно рассмотреть в ЖК 7 KVARTAL — nerukhomi.ua/n-zhk-7-kvartal-kiev (Подольский район Киева). ЖК находится в живописном месте, с удачной транспортной развязкой, вблизи к основным объектам – школам, детским садам, больницам, магазинам и т.д.

Благоустроенная территория, эффектный вид домов производят максимально положительное впечатление. Кроме того, в ЖК 7 Квартал недвижимость полностью обеспечена серьезной системой охраны, что делает его безопасным, даже в ночное время по территории можно свободно прогуливаться.

В квартирах такого класса современная звукоизоляция, что очень важно, особенно тем, кто жил в «хрущовке», где слышно каждые шаг или слово соседа. Жилье комфорт класса сдается в эксплуатацию полностью готовым – заходи и живи. По желанию клиента, может быть даже оборудовано мебелью.

Удобное место располождение, паркинг с достаточным количеством парковочных мест, в расчете 2-3 места для одной квартиры – все это класс дома комфорт.

Почему комфорт, а не премиум

Премиум класс – безусловно жилье высокого класса, но и цены тоже высокой. Класс дома комфорт – это возможность жить качественно, при этом не потратив миллионы на покупку жилья. Это более доступная недвижимость для каждого, которая постоянно будет повышаться в цене.

Приобрести жилье комфорт класса – это подумать о будущем, правильно вложить средства, обеспечить себя и своих детей на долгие годы.