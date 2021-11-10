Как правильно выбрать и носить мужской пиджак?

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Один из обязательных элементов мужского гардероба — это пиджак. Чтобы он хорошо сидел на фигуре и в целом украшал своего обладателя, необходимо знать, как его выбрать и носить. Несколько советов мы дадим в этой статье.

Какой выбрать?

Пиджак мужской по ссылке https://royrobson.com.ua/ru/odezhda/zhakety/

представлен несколькими видами:

Блейзер. Имеет приталенный крой и свободный силуэт. Он хорошо сидит на любой фигуре. Блейзер – это самостоятельный предмет гардероба, то есть к нему в комплекте не идут брюки. Поэтому его можно сочетать практически с любым низом. Отличное решение на каждый день.

Оксфорд. Пиджак-оксфорд изначально был частью формы студентов знаменитого университета. Однако он быстро завоевал популярность вне его стен. Характерные особенности – свободная посадка, две пуговицы, нагрудный карман, отложной воротник.

Френч. Это солидный и презентабельный пиджак, предназначенный для выхода в свет. Он сидит точно по фигуре и имеет воротник-стойку. В нем каждый мужчина чувствует себя более уверенно.

Выше описаны классические разновидности пиджака. Однако в современное время появилась новая интерпретация этого предмета гардероба – пиджак в стиле кэжуал. Он предназначен для повседневной носки. Отличается свободным кроем, вместительными карманами, может иметь различные декоративные элементы и стилизацию.

С чем носить?

Под классический темный пиджак подходит стильная мужская рубашка с сайта https://royrobson.com.ua/ru/odezhda/rubashki/. Также его можно комбинировать с водолазками и тонкими трикотажными кофтами. Обычная белая футболка подходит для создания расслабленного образа.

Классический вариант низа — брюки. Желательно, чтобы они поддерживали материал и цвет пиджака. Но если дресс-код нестрогий, то они могут быть бежевого, серого или белого цвета. Джинсы также хорошо будут смотреться.

Какие модели в моде?

Горячий тренд этой осени – пиджак гиперболизированного размера. Он смотрится так, словно на несколько размеров больше, чем нужно. Благодаря свободному крою, в таком пиджаке будет максимально комфортно.

Что касается цветовой гаммы, то она классическая. Дизайнеры этой осенью решили отказаться от ярких цветов и поддаться меланхолическому настроению.

Чем заменить?

Пиджак по праву считается универсальным. Однако обойтись только им невозможно. В гардеробе должны быть и другие варианты верхней одежды. Поэтому на сайте https://royrobson.com.ua/ru/odezhda/verhnyaya-odezhda/vetrovki/ нужно купить мужскую ветровку. Это отличный вариант легкой куртки, которая защищает от осадков и ветра. Есть модели как в классическом дизайне, так и в спортивном.

Где купить?

Немецкий бренд одежды Roy Robson предлагает стильные мужские пиджаки. В его официальном интернет-магазине есть модели на любой вкус. Одежда не только модная и красивая, но также качественная — она прослужит не один сезон. Поэтому ее покупка — выгодная инвестиция в гардероб.