Илон Маск за два дня потерял 50 миллиардов долларов

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Самый богатый человек в мире Илон Маск потерял 50 миллиардов долларов на фоне двухдневного падения котировок акций его компании-производителя электромобилей Tesla, сообщает Bloomberg.

Ценные бумаги Tesla стали дешеветь после того, как Маск устроил опрос в твиттере. Миллиардер спросил у своих подписчиков, стоит ли ему продать 10% акций компании, и пообещал при любом исходе придерживаться результатов голосования. В итоге почти 58% опрошенных проголосовали за продажу акций.

Кроме того, на падение стоимости акций повлияли сообщения о том, что брат бизнесмена Кимбал Маск продал свои ценные бумаги Tesla более чем на 100 миллионов долларов, и слухи о том, что сам Илон Маск, вероятно, хочет продать свою долю, чтобы покрыть личные долги.

Потери Илона Маска стали крупнейшим двухдневным падением состояния за историю индекса Bloomberg Billionaires Index. Сейчас, согласно индексу, состояние основателя Tesla достигает 288 миллиардов долларов. Рейтинг Forbes Real Time оценивает состояние Маска в 271 миллиард долларов. В начале ноября эти оценки превышали 300 миллиардов долларов.