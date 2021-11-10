ЕС может ввести санкции против 30 физических и юридических лиц Беларуси из-за миграционного кризиса на границе

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Евросоюз намерен ввести санкции против 30 физических и юридических лиц Белоруссии, которых сочтут виновными в усугублении миграционного кризиса на границе с Польшей и государствами Прибалтики. Решение об этом может быть принято уже на следующей неделе, сообщает информагентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

На этот раз в санкционный список могут попасть глава МИД Владимир Макей и другие официальные лица. Согласно информации агентства, ограничительные меры коснутся предприятий в сфере перестрахования, в частности Белорусской национальной перестраховочной организации, а также компании «Белавиа».

В среду 10 ноября в качестве решающего шага 27 послов ЕС намерены официально согласиться с тем, что рост числа мигрантов вдоль границы Беларуси с Польшей составляет «гибридную войну» и может служить правовой основой для введения санкций, указывает Reuters. Руководство Белоруссии, включая Александра Лукашенко, отрицает эту связь.

Ранее Евросоюз принял решение приостановить упрощенный визовый режим для чиновников Белоруссии, но сохранил его для рядовых граждан.