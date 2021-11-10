Джеймс Ганн начал съемки третьей части фильма «Стражи Галактики»

Режиссер Джеймс Ганн начал снимать третью часть фильма «Стражи Галактики». Его конфликт с кинобоссами на почве старых оскорбительных записей в соцсетях был улажен.

О старте работы он сообщил в своем Instagram, опубликовав первое фото со съемочной площадки.

На снимке изображен почти весь актерский состав киноленты, включая Криса Пратта (Звездный Лорд), Зои Солдану (Гамора), Дейва Батисту (Дракс), Карен Гиллан (Небула), Пома Клементьеффа (Мантис), Уилла Полтера (Адам Уорлок), Шона Ганна (Краглин Обфонтери) и Чуквуди Ивуджи.

«Это было странное, долгое и временами сложное путешествие, но препятствия на этом пути сделали этот момент еще более счастливым. Я вернулся на съемочную площадку с семьей моих «Стражей» для первого съемочного дня», — написал Ганн.

«Стражи Галактики. Часть 3» выйдет в мировой прокат в мае 2023 года.

Напомним, скандал вокруг персоны Ганна разгорелся летом 2018 года. Тогда в прессе всплыли его твиты за 2008-2011 годы, в которых он довольно резко шутил на темы смертельных болезней, сексуального насилия, педофилии и террористических атак 11 сентября 2001 года. Ганн тут же извинился и признал, что его шутки были слишком оскорбительными. Тем не менее, компания Disney приняла решение отстранить его от работы над третьими «Стражами галактики» и уволить с должности режиссера. Его поведение назвали несовместимым с ценностями студии. Однако в защиту режиссера выступил актерский состав фильма – Крис Прэтт, Вин Дизель, Брэдли Купер, Зои Салдана, Майкл Рукер, Дэйв Батиста, Пом Клементьефф, а также брат режиссера Шон Ганн.