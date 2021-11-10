Цена биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина, самой дорогой и популярной криптовалюты в мире, повысилась в среду до нового рекордного значения, впервые в истории достигнув отметки в $69 тыс.

Так, по данным на 17:42 в ходе торгов на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин подорожал на 0,62% за последние сутки до $68,32 тыс., а минутами ранее он достиг исторического максимума в $69 тыс.

Курс этой криптовалюты стремительно пошла в рост после того, как были обнародованы данные по инфляции в США: в октябре потребительские цены в стране выросли в годовом выражении на 6,2%, и это максимум с ноября 1990 года, когда инфляция составила 6,3%.

Вслед за биткоином подорожали и крупнейшие по капитализации альткоины. Например, стоимость Ethereum поднялась с $4,69 тыс. до $4,81 тыс., а цена Binance Coin — c $647 до $662. Общая оценка рынка вновь превысила $3,1 трлн, отмечает РБК.

Напомним, что биткоин — пиринговая платежная система, использующая одноименную единицу для учета операций. Для обеспечения функционирования применяются криптографические методы. Одна из главных особенностей системы — полная децентрализация: нет центрального администратора или какого-либо его аналога. Физически этой валюты не существует, но есть специальные реестры-блокчейны, в которых ведется учет количества биткоинов и их движение. Криптовалюта может использоваться для обмена на товары или услуги у продавцов, которые согласны их принимать. Исторического максимума стоимость биткоина достигла 14 апреля 2021 года — $64,9 тыс.