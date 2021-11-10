Bild: Лукашенко в его атаке на ЕС помогают Путин и Эрдоган

За последние шесть недель более 6 тыс. беженцев прибыли в Германию через Белоруссию. Как пишет Bild, лидера Белоруссии в его гибридной атаке на страны ЕС поддерживают президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Оба президента оказывают логистическую поддержку для того, чтобы как можно быстрее доставить максимальное количество мигрантов в Минск, а затем — иногда под дулами автоматов — заставить их пересечь границы ЕС», — говорится в публикации, перевод которой публикует «ИноПресса».

По словам высокопоставленных сотрудников органов безопасности Берлина и главы союза федеральной полиции Германии Хайко Теггаца, «Аэрофлот» и турецкая авиакомпания Turkish Airlines (49% принадлежит государству) играют решающую роль в переправке мигрантов на самолетах в Белоруссию.

При этом, как отмечается, будет очень трудно ввести санкции в отношении этих авиакомпаний, поскольку они играют важную роль в воздушном сообщении ЕС.