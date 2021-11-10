 
«  
  »

Bild: Лукашенко в его атаке на ЕС помогают Путин и Эрдоган

Spread the love
За последние шесть недель более 6 тыс. беженцев прибыли в Германию через Белоруссию. Как пишет Bild, лидера Белоруссии в его гибридной атаке на страны ЕС поддерживают президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Оба президента оказывают логистическую поддержку для того, чтобы как можно быстрее доставить максимальное количество мигрантов в Минск, а затем — иногда под дулами автоматов — заставить их пересечь границы ЕС», — говорится в публикации, перевод которой публикует «ИноПресса».

По словам высокопоставленных сотрудников органов безопасности Берлина и главы союза федеральной полиции Германии Хайко Теггаца, «Аэрофлот» и турецкая авиакомпания Turkish Airlines (49% принадлежит государству) играют решающую роль в переправке мигрантов на самолетах в Белоруссию.

При этом, как отмечается, будет очень трудно ввести санкции в отношении этих авиакомпаний, поскольку они играют важную роль в воздушном сообщении ЕС.

10 ноября, 2021 | Category: Мир, Новости
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  