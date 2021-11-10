5 советов, как выбрать качественный блокнот с деревянной обложкой на подарок

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Трудно найти более универсальный и практичный вариант презента, чем блокнот. Это удачное решение в качестве символического подарка школьникам, сотрудникам на работе, родственникам. Брендированные блокноты уместно вручать корпоративным клиентам как комплименты за заказы или приурочить презент к знаменательным датам: юбилей компании, Новый год и Рождество, Международный женский день. Чтобы полиграфия не выглядела банально и просто, стоит отдать предпочтение креативным форматам. Компания Magnitik специализируется на разработке и производстве сувенирной продукции. Здесь вы можете заказать оригинальный блокнот с деревянной обложкой, который станет удачной альтернативой классического подарка.

5 важных рекомендаций при выборе

Удачный формат

Параметры изделия во многом зависят от его предназначения. Если подарок будет использоваться для нотаток, школьных записей, ведения компактной кулинарной книжки, то наиболее удобны размеры 110х152 мм. Это стандартный формат блокнота А6. Но для офисных сотрудников больше подходит блокнот с деревянной обложкой формата А7 – это размеры 75х110 мм.

Качество изделия

Наличие деревянной обложки и отсутствие датированных страничек позволяет использовать блокнот не один год. Так долго способно прослужить лишь качественное изделия.

Преимущества блокнотов от компании Magnitik:

прочная и несгибающаяся деревянная обложка в 3 мм;

внутренний блок из 50 листов, рассчитанный на достаточное количество записей;

листы скреплены пружиной, поэтому не распадаются со временем.

Возможность брендирования

Сувенирная продукция, несмотря на свою пользу и эстетическую привлекательность, играет главную роль – популяризация бренда. Важно, чтобы изделие можно было изготовить со своим эскизом обложки. Компания Magnitik печатает под заказ блокноты в корпоративном стиле. На обложку можно нанести логотип, название компании, контакты, слоган и любые изображения.

Выгодные условия сотрудничества

Сувенирная продукция традиционно изготавливается большими тиражами. И чем большее количество экземпляров, тем дешевле стоимость одного блокнотика. Magnitik предлагает выгодные условия для индивидуальных заказов: оптовые цены возможны при изготовление всего от 10 штук. Заказать оригинальную полиграфию можно для друзей и родственников как тематические сувениры на праздники.

Комплексное решение

Если вам нужно подготовить более внушительные корпоративные подарки, то блокноты уместно дарить в наборах. Дополнить их можно брелками, магнитами разных видов и размеров, значками, деревянными пазлами с собственным дизайном.

Источник: сайт magnitik.ua