Звезда фильма «В бой идут одни старики» уволился из киевского вуза из-за громкого скандала с изнасилованиями

После обвинений в домогательствах написал заявление об увольнении из киевского вуза актер Владимир Талашко. Об этом сообщила актриса Виктория Муштей в Facebook.

«Битва выиграна. Талашко написал заявление по собственному желанию и преподавать в университете не будет», — написала Муштей. Она добавила, что теперь «есть прецедент официального расследования харассмента в творческом вузе и успешная его развязка».

Напомним, 75-летний Талашко преподавал в Киевском национального университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. В августе этого года несколько бывших студенток заявили, что он к ним приставал. А одна из девушек, маркетолог Мария Матрос, рассказала, что тот изнасиловал ее, когда ей было 17 лет. По ее словам, это случилось, когда она собиралась поступать в вуз.

Сам артист вину отрицает.

Талашко широко известнее публике по картинам «В бой идут одни старики» и «Капитан Немо».