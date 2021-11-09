Warner Bros. опубликовала синопсис фильма «Бэтмэн» с Робертом Паттинсоном

Ранее был представлен трейлер нового «Бэтмена» от режиссера Мэтта Ривза, съемки которого уже завершены. А сейчас студия Warner Bros. опубликовала официальный синопсис картины, пишет comicbook.

Главную роль в картине играет Робрет Паттинсон.

Описание не содержит каких-либо спойлеров или деталей сюжета: «Бэтмен — это острый и насыщенный событиями триллер, изображающий Бэтмена в его ранние годы, который пытается балансировать ярость со справедливостью, расследуя тревожную тайну, которая терроризировала Готэм. Роберт Паттинсон дает грубое и интенсивное изображение Бэтмена как разочарованного и отчаянного линчевателя, который осознал, что поглощающий его гнев не делает его лучше безжалостного серийного убийцы, за которым он охотится».

Напомним, женщину-кошку в новом «Бэтмене» сыграет Зои Кравиц, а Энди Серкис — дворецкого Альфреда.

Кроме того, к актерскому составу присоединился актер Пол Дано. А Джеффри Райт утвержден на роль комиссара полиции. Колин Фаррелл сыграет Пингвина.

В украинский прокат лента выйдет 3 марта 2022 года.