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Власти Сингапура заявили, что непривитых от COVID-19 больше не будут лечить бесплатно

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Власти Сингапура заявили, что с 8 декабря непривитых от COVID-19 больше не будут лечить бесплатно. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на минздрав страны.

«В настоящее время непривитые люди составляют значительное большинство из тех, кто нуждается в интенсивной стационарной помощи, и оказывают непропорционально большую нагрузку на наши ресурсы здравоохранения», — говорится в заявлении ведомства.

Так, всем невакцинированным гражданам, которые будут госпитализированы с коронавирусом после 8 декабря, будет отказано в бесплатном лечении — они должны будут оплачивать медицинские расходы самостоятельно. При этом нововведение не будет распространяться на детей младше 12 лет и лиц, которым нельзя делать прививку по медпоказаниям.

Минздрав Сингапура напоминает, что с начала пандемии по текущий момент правительство оплачивает медицинские счета по COVID-19 всех сингапурцев, постоянных жителей и владельцев долгосрочных пропусков. Исключение составляют только те, у кого заболевание было выявлено после возвращения из заграничной поездки. Как отметили в министерстве, на данный момент 85% населения страны полностью вакцинированы против COVID-19, а 18% получили бустерную дозу вакцины.

9 ноября, 2021 | Tags: , | Category: Мир, Новости
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