В Київській області та інших регіонах почалися віялові відключення електроенергії

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В Київській області та інших регіонах почалися віялові відключення електроенергії. В певних регіонах світло будуть відключати майже на весь день.

Мешканців села Підгайне на Київщині попереджають про відключення електрики з 17 листопада на 10 годин через день. В інших місцях не набагато краще.

Електрики в Україні катастрофічно не вистачає



Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони країни (РНБО) та ексміністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що влада України почала готуватися до віялових відключень електрики. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Данилюк опублікував фото оголошення, в якому мешканців села Підгайне на Київщині попереджають про відключення електрики з 17 листопада на 10 годин через день.

За його словами, такі оголошення почали з’являтися у різних селах Київської та Хмельницької областей.

У зв’язку з цим колишній секретар згадав 90-ті, коли влада боролася з нестачею енергії – «бездарно відрубували електрику по всій країні на кілька годин щодня». Він припустив, що такі заходи запровадять у всій країні.

За словами Данилюка, такі заходи призведуть до зупинки промислових підприємств та труднощів малого та середнього бізнесу.