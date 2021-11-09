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В Київській області та інших регіонах почалися віялові відключення електроенергії

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В Київській області та інших регіонах почалися віялові відключення електроенергії. В певних регіонах світло будуть відключати майже на весь день.
Мешканців села Підгайне на Київщині попереджають про відключення електрики з 17 листопада на 10 годин через день. В інших місцях не набагато краще.

Електрики в Україні катастрофічно не вистачає

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони країни (РНБО) та ексміністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що влада України почала готуватися до віялових відключень електрики. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Данилюк опублікував фото оголошення, в якому мешканців села Підгайне на Київщині попереджають про відключення електрики з 17 листопада на 10 годин через день.

За його словами, такі оголошення почали з’являтися у різних селах Київської та Хмельницької областей.

У зв’язку з цим колишній секретар згадав 90-ті, коли влада боролася з нестачею енергії – «бездарно відрубували електрику по всій країні на кілька годин щодня». Він припустив, що такі заходи запровадять у всій країні.

За словами Данилюка, такі заходи призведуть до зупинки промислових підприємств та труднощів малого та середнього бізнесу.

9 ноября, 2021 | Category: Новини українською, Новости, Украина
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