Пассажирские перевозки компании «Укрзализныця» перейдет в управление национального немецкого оператора Deutsche Bahn с 2022 года. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

«По плану мы передаем пассажирские перевозки в управление Deutsche Bahn Consulting со следующего года», — заявил Кубраков. В настоящий момент компании реализуют первую фазу совместного сотрудничества, в частности предоставление консультационных услуг. Министр напомнил, что немецкая компания имеет аналогичный достаточно успешный опыт в Казахстане.

В январе 2020 года «Укрзализныця» и Deutsche Bahn подписали меморандум о взаимопонимании и стратегическом партнерстве в развитии украинской компании. Согласно документу, немецкой компании дадут право управлять украинскими железными дорогами на 10 лет. В течение этого времени немецкие специалисты займутся реформированием управленческих механизмов предприятия. При этом Украина полностью сохранит за собой контроль над компанией.