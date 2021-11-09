Ученые Стэнфорда предупредили о надвигающейся катастрофической засухе

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Ученые Стэнфорда предупредили о надвигающейся катастрофической засухе — она зхахватит весь мир и будет основой для «мирового голода».

Глобальное потепление может привести к экстремальной засухе «Судного дня». Об этом предупреждают исследователи Стэнфордского университета в статье, опубликованной в журнале Climatic Change.

По словам ученых, в регионах с засушливым климатом погодные явления, угрожающие водным ресурсам, станут происходить гораздо чаще. Будет что-то вроде катастрофической засухи 2018 года в Африке, которая вынудила жителей Кейптауна перейти к экономии водопотребления.

Для прогнозирования подобных ситуаций в будущем ученые смоделировали изменения в сезонной температуре приповерхностного воздуха и количества осадков в XXI веке в ЮАР. Они определили, что если страны не будут предпринимать никаких усилий для достижения целевых показателей сдерживания климатических изменений, существует 50%-ная вероятность, что в середине века в западной, центральной и южной Африке температуры будут втрое выше по сравнению с текущим диапазоном изменчивости. Однако при достижении целевых показателей Парижского соглашения риски для ЮАР будут отсрочены на 30 лет, что даст стране возможность подготовиться к засухам.