Smas-лифтинг или RF-лифтинг: что выбрать и какие отличия?

Spread the love

















Омоложение и сохранение молодости всегда будут одной из самых востребованных отраслей, особенно для женщин. Существует много способов оставаться молодыми подольше, среди них оперативные вмешательства, уколы в разные участки лица и тела, а также лифтинг с помощью специальных аппаратов. Самыми распространенными аппаратными процедурами с эффектом лифтинга являются СМАС-лифтинг и РФ-лифтинг. О них и поговорим.

РФ-лифтинг, его особенности и преимущества

Начнем с того, что существуют и другие методы омоложения кожи, такие как фраксель на странице https://mlc.kz/service/mosaic/ — это неаблятивное воздействие на кожу для придания ей большей упругости.

Радиоволновой лифтинг по-другому еще называют термаж и он способствует омоложению через воздействие высокочастотных электромагнитных волн и вакуума.

Если говорить об особенностях процедуры, то можно выложить всю информацию по пунктам:

Время проведения — RF-лифтинг не займет больше, чем один час времени;

Анестезия — не требуется, но для успокоения можно использовать специальную мазь для обезболивания;

Показания для проведения процедуры — дряблость и вялость кожи, следы от акне, наличие мимических морщин вокруг глаз и мелких морщин по всему лицу, пигментация, растяжки;

Эффект — процедура дает длительный эффект, который может держаться до двух лет и показана для людей старше 30 лет;

Механика проведения лифтинга — радиоволновой лифтинг как на странице https://mlc.kz/service/rf-lifting-infini/ проводится лазером, а глубина проникновения и степень интенсивности воздействия тока на высоких частотах зависит от индивидуальных особенностей организма клиента. РФ-лифтинг действует на подкожный жир и слои кожи ближе к поверхности, что влияет на выработку коллагена;

Восстановление — иногда кожа может краснеть после процедуры и отекать. Такие симптомы обычно уходят через пару дней. Дальше в течении двух недель не рекомендуется загорать на солнце и посещать бани или сауны.

Особенности SMAS-лифтинга

Этот метод отличается от предыдущего тем, что тут воздействие идет на более глубокие шары кожи. Здесь тоже все можно разбить на такие пункты:

Время проведения процедуры — не превышает часа;

Анестезия — не нужна, но по желанию может использоваться специальный обезболивающий крем;

Эффект от процедуры — как правило smas лифтинг, на который можно записаться по ссылке https://mlc.kz/service/smas-lifting/, обычно долго держится и сильно заметен после прохождения курса. Однако уже после первой процедуры лицо становится более свежим и подтягивается;

Показания для проведения — обвислость кожи, ее дряблость, наличие морщин, второго подбородка и другие признаки старения;

Механика работы — волна ультразвука направлена в глубокие шары кожи, где провоцирует выработку коллагена и эластина для упругости кожи;

Восстановление — отсутствует, после процедуры уже через полчаса можно даже пользоваться косметикой.