Россия перебрасывает все больше танков к границе с Украиной, сообщила компания Janes, работающая в области оборонной разведки, что усиливает обеспокоенность Запада по поводу наращивания российского военного присутствия вблизи соседней страны.

О выводах Janes сообщило Bloomberg News.

По крайней мере батальон основных боевых танков Т80-У был развернут на железнодорожной станции в Воронежской области. Об этом свидетельствуют снимки, размещенные в социальных сетях начиная с 7 ноября, сообщила лондонская компания Janes в анализе, переданном Bloomberg News.

Janes предположила, что танки направлялись на полигон Погоново, где наращивание военного присутствия весной побудило Запад выступить с требованиями отвода.

За последние недели боевые действия между украинскими силами и поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке Украины усилились, сообщило Bloomberg News.

Украина впервые использовала беспилотник турецкого производства для атаки на гаубицу сепаратистов в ответ на удар, в результате которого 26 октября один солдат погиб, а еще один был ранен.

На прошлой неделе Janes заявила, что она выявила переброску танков и самоходной артиллерии из той же российской дивизии в Брянскую и Курскую области к северной границе Украины 28-29 октября.