Риз Уизерспун снялась для журнала In Style















Звезда украсила обложку известного глянца в шортах и жилете от Dolce & Gabbana. На других фото, которые засветил журнал, Риз также одета в брендовые вещи — Chanel, Versacе и более бюджетный Gap. Впрочем, цена не играет роли – даже самый дешевый look станет роскошным, когда его выберет бесподобная блонда. К слову, Уизерспун дала немалое интервью. Там она рассказала, что жизнь женщин за последние годы сильно изменилась. Мол, они занимают все больше руководящих должностей. Нам не разрешали проявлять силу. Давайте просто проясним: до недавнего времени никто не слушал ничего, что говорила женщина. Но потом с появлением социальных сетей у женщин появился голос. К тому же именно женщины покупают больше всего. У них свой кошелек. Они также потребляют гораздо больше средств массовой информации, чем мужчины. Больше нельзя не слушать женщин, – добавила она.