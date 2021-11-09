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Мировой экономике пообещали застой из-за Китая

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Долговые проблемы, с которыми сталкивается сектор недвижимости в Китае, может обернуться многолетним застоем. И он коснется не только внутренней экономики КНР, но и мира в целом, пообещал экономист и научного сотрудника Китайского центра Оксфордского университета Джордж Магнус. Его слова приводит CNBC.

Магнус считает, что в ближайшее время вторая по величине экономика мира столкнется с большими долговыми проблемами. «Я думаю, что рынок недвижимости действительно подошел к переломному моменту», — констатировал эксперт.

Ситуация на рынке недвижимости Китая осложняется из-за проблемного застройщика. В 2022 году Evergrande должна погасить облигации на сумму 7,4 миллиарда долларов. В 2021 году компания уже допускала просрочки по платежам и даже приостанавливала в связи с этим торги своими акциями. Компания оказалась на грани дефолта, ее общий долг составил 305 миллиардов долларов — порядка 2 процентов ВВП Китая. Пекин опасается, что потенциальный дефолт застройщика повлияет на мировую экономику, рынки и финансовую систему Китая.

9 ноября, 2021 | Category: Мир, Новости
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