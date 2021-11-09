Джефф Безос в шутку пригрозил скинуть ДиКаприо в пропасть

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Миллиардер и основатель компании Amazon Джефф Безос разместил в соцсетях фотографию, на которой он обращает внимание актера Леонардо ДиКаприо на большую пропасть, падение в которую грозит смертельным исходом.

Поводом для провокационной шутки стал разлетевшийся по интернету ролик, на котором видно, как нынешняя возлюбленная Безоса Лорен Санчез флиртует с голливудской кинозвездой.

Несмотря на усиленное внимание, ДиКаприо с достоинством пожелал миллиардеру и его спутнице хорошего вечера на приеме, где они пересеклись. Стоит отметить, что на вечере также присутствовала девушка ДиКаприо Камила Морроне.