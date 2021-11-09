Белорусские силовики со стрельбой перебрасывают семьи беженцев на границу с Литвой для прорыва

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Этой ночью на границу с Литвой перебросили около 500 мигрантов, которых силовики забрали с КПП «Брузги», где вчера произошла попытка прорыва границы Польши группой из нескольких тысяч курдов-мигрантов.

Как сообщает Delfi, мигрантам приказали разделиться на группы по 20–25 человек и ждать дальнейших указаний: «Люди начали плакать, просить, чтобы их не увозили, не отделяли от других семей в лагере. Тогда белорусские пограничники вытащили оружие и начали стрелять в воздух. Беженцев посадили в машины и куда-то везли около часа».

Около полуночи выяснилось, что мигранты доставлены в деревню Кадыш (Гродненская область) в 3,5 км от литовской границы. Среди беженцев есть дети и пожилые люди. Самому младшему ребёнку всего 5 месяцев.