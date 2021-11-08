Влада України применшує значення того, що Росія нарощує свою військову присутність біля кордону — CNN

Українська влада публічно применшує значення інформації про те, що Росія нарощує свою військову присутність вдовж лінії кордону – про це пише американська телекомпанія CNN.

Журналісти також повідомляють деталі екстраординарного візиту до Москви керівника ЦРУ Вільяма Бернса.

Директор ЦРУ Бернс провів рідкісну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві минулого тижня, щоб передати “серйозні” занепокоєння США щодо нарощування військових сил Росії вздовж українського кордону та спробувати визначити наміри Росії, повідомили CNN два джерела, які володіють інформацією.

Одне з джерел повідомило CNN: “Було б нерозумно, щоб ми не розглядали можливість вторгнення”.

Речник Путіна також підтвердив, що була дискусія.

“Так, така розмова відбулася телефоном”, — сказав CNN у понеділок речник Путіна Дмитро Пєсков.

Відповідаючи на запитання про теми, які торкалися під час цієї телефонної розмови, Пєсков відповів, що це “двосторонні відносини, кризова ситуація в дипломатичній практиці, обмін думками щодо регіональних конфліктів”.

“Звичайно, йшлося про питання кібербезпеки”, – додав Пєсков.

Оцінки мотивів Росії в адміністрації США сильно розходяться: деякі джерела кажуть CNN, що Росія може готуватися до вторгнення, а інші припускають, що Кремль проводить навчання або просто намагається залякати Україну.

І публічно Україна применшує значення даних про те, що Росія нарощує свою військову присутність біля кордону понад нормальний рівень. Росія “встановила практику “перекидання і накопичення військових частин з метою підтримання напруженості в регіоні та політичного тиску на сусідні країни”, – повідомило у вівторок Міноборони України.

Супутникові знімки, зроблені минулого тижня, демонструють нерегулярне переміщення російських військ і обладнання, яке хвилює американських чиновників. На знімках видно, як російські війська, танки та артилерія зосереджені біля російського міста Єльня. І адміністрація Байдена більше, ніж навесні, стурбована тим, що Росія може почати вторгнення, заявили двоє високопоставлених чиновників США.

Президент Джо Байден відправив Бернса до Москви у вівторок, щоб запобігти будь-якій ескалації, де він зустрівся з чиновниками Кремля, щоб спробувати стримати будь-які плани наступу, повідомивши, що США уважно стежать за переміщенням військ.

Бернс також відзначив занепокоєння США тим, що Росія може використовувати експорт газу як важіль впливу, оскільки за прогнозами Україна та інші європейські країни із наближенням до зими можуть постраждати від енергетичної кризи.

Нагадаємо, що в той час українська влада продовжує заперечувати загрозу, пов’язану зі скупченням російських військ та техніки поблизу кордонів України, президент США Джо Байден терміново відправив до Москви на переговори директора ЦРУ Бернса.

Проте начальник Генштабу Збройних сил України Сергій Шаптала вкотре заперечив концентрацію російських військ на кордоні України.