Вин Дизель публично умоляет Скалу вернуться в «Форсаж»

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Дуэйн «Скала» Джонсон признавался, что во время съемок «Форсажа» он буквально возненавидел Вина Дизеля. Актер, по его словам, ведет себя непрофессионально и не по-мужски, поэтому больше на одной площадке они не появятся.

Похоже, Дизель осознал свои ошибки, а потому начал умолять Скалу сняться в заключительном фильме франшизы. Он выкатил трогательный пост, в котором назвал Джонсона «младшим братом».

«Мой младший брат Дуэйн, время пришло. Мир ждет финала «Форсажа». Мои дети в моем доме называют тебя дядей Дуэйном, всегда поздравляют тебя с праздниками. Время пришло. Никто другой не сможет сыграть Хобса», — написал Дизель.