В Индии полицейский расстрелял четверых сослуживцев

Инцидент произошел в деревне Лингалапалли в районе Сукма. Ранджан расстрелял четверых коллег, еще трое ранены и доставлены в государственную больницу. Точный мотив стрельбы не установлен, расследование продолжается.

В полиции предположили, что полицейский страдал от эмоционального стресса. «Эмоциональный стресс привел к психологическому дисбалансу и констебль Ритеш Ранджан в приступе гнева открыл огонь по своим коллегам», — сказал представитель Центральной резервной полиции.