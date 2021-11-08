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В Индии полицейский расстрелял четверых сослуживцев

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Сотрудник Центральной резервной полиции Индии Ритеш Ранджан ночью в понедельник открыл огонь по семерым сослуживцам из АК-47. Об этом сообщает The Hindu.

Инцидент произошел в деревне Лингалапалли в районе Сукма. Ранджан расстрелял четверых коллег, еще трое ранены и доставлены в государственную больницу. Точный мотив стрельбы не установлен, расследование продолжается.

В полиции предположили, что полицейский страдал от эмоционального стресса. «Эмоциональный стресс привел к психологическому дисбалансу и констебль Ритеш Ранджан в приступе гнева открыл огонь по своим коллегам», — сказал представитель Центральной резервной полиции.

8 ноября, 2021 | Category: Мир, Новости
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