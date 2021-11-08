СССР 2.0 — зависимость доходов россиян от государства достигла 20-летнего максимума

Россия продолжает движение в сторону распределительной модели экономики, где все больше и больше людей зависят от денег, выплачиваемых государством.В третьем квартале 2021 года 23,1% денежных доходов российских граждан были обеспечены теми или иными выплатами из бюджета, свидетельствует статистика Росстата по источникам поступлений в структуре благосостояния населения.

Из 17,716 триллиона рублей, полученных россиянами за три месяца, 4,091 триллиона пришлось на пенсии, пособия, выплаты на детей, а также предвыборную раздачу денег, стоившую бюджету 700 млрд рублей в августе-сентябре.

Доля социальных трансфертов в доходах граждан устойчиво растет последние 13 лет, а этом году достигла максимума за все время доступной статистики (с 2000 года).

Так, в 2000 году напрямую от государства зависел каждый седьмой рубль доходов (14,1%). К 2002 года эта доля выросла до 14,9%, а затем начала снижаться на фоне роста экономики и бума предпринимательских прибылей.

В 2007 году на социальных выплаты приходилось лишь 11,9% денежных доходов населения. Но эта точка стала минимумом, от которой начался рост, удвоивший показатель к началу 2020х.

В 2012 году доля государства в доходах составляла уже 19,4% и колебалась около этой отметки до конца десятилетия. По итогам прошлого года она достигла 20,8%, а спустя три квартала побила и этот рекорд.

Государство постепенно вытесняет из доходов граждан прибыль от бизнеса и собственности — основу денежных поступлений условного среднего класса, следует из статистики.

Если в 2000 году 14,1% доходов приходилось на предпринимательскую деятельность, то к 2010-му эта доля упала до 8,8%, к 2015-му — до 6,5%, а в прошлом году на фоне пандемии обновила минимум 5,2%.

Россияне теряют доходы от бизнеса по мере того, как бизнеса в РФ становится все меньше. По данным FinExpertiza, за 6 месяцев 2021 года в стране закрылось 545,8 тысячи индивидуальных предприятий, что почти в два раза больше, чем в тот период год назад.

C учетом юридических лиц экономика потеряла за полгода 724 тысячи предпринимателей. Общая скорость «вымирания» бизнеса — почти 4 тысячи компаний в день — также стала рекордной за 8 лет.

По индексу потребительской уверенности экономика РФ входит в топ-5 антилидеров Европы (-19 пунктов). 53% граждан «негативно» оценивают изменения в экономике, 35% заявляют об ухудшении своего материального положения. При этом изменений к лучшему ждут лишь 15% и 10% соответственно, отмечет Центр конъюнктурных исследований ВШЭ.