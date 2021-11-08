США закрыли страну для россиян

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США закрыли страну для россиян — ни один россиянин не сможет посетить североамериканское государство по причине отсутствия признанных вакцин.

США открыли границы для прошедших полный курс вакцинации от коронавируса туристов после действовавшего почти два года запрета, введенного экс-президентом Дональдом Трампом из-за пандемии коронавируса. Как сообщает «Интерфакс», перед полетом иностранные туристы должны предъявить сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение трех дней, и предоставить свою контактную информацию. По приезде в США туристам не нужно будет уходить на карантин.

Правда, эта возможность предоставляется лишь тем, кто вакцинировался препаратами, утвержденными Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США или получившими одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Это вакцины американских компаний Moderna, Pfizer и ее германского партнера BioNTech, Johnson & Johnson, британско-шведской компании AstraZeneca, индийский препарат Covishield, а также китайские Sinovac Biotech и Sinopharm.