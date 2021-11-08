Польша удвоит численность армии и сделает ее крупнейшей в Европе

Правительство Польши подготовило проект обновленного закона об обороне, который предполагает радикальное увеличение численности вооруженных сил страны.Как сообщает Poland Daily Live , документ должен заменить военную доктрину, принятую еще в 1967 году, когда Польша была частью советского блока.

Согласно законопроекту, численность польской армии в ближайшие годы должна вырасти вдвое — со 150 до 300 тысяч человек, что сделает ее крупнейшей в Европе. В вооруженных силах также появятся подразделения киберобороны.

Вице-премьер правительства Польши, председатель консервативной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, представляя проект вместе с министром обороны Мариушем Блащаком, заявил, что Польша находится НАТО и Евросоюза и поэтому «должна иметь значительные возможности для сдерживания».

«А при необходимости она должна быть готова эффетивно защитить себя от нападения», — сказал Качиньский, добавив, что надеется, что «этого никогда не произойдет».

По словам Качиньского, брата погибшего в авиакатастрофе под Смоленском Леха Качиньского, законопроект призван «радикально» усилить польскую армию ввиду «имперских амбиций» России и «гибридной войны», которую ведет правитель Белоруссии Александр Лукашенко, отправляющий к границе тысячи мигрантов из Африки и Ближнего Востока.

ЕС обвиняет Лукашенко в обеспечении условий для нелегальной миграции в качестве ответной меры на санкции, введенные после прошлогодних президентских выборов, которые сопровождались обвинениями в массовых фальсификациях и последующим жестоким подавлением протестов.

В конце октября польский парламент одобрил строительство 100-километрового укрепленного заграждения на границе с Белоруссией.

В последние недели Варшава уже разместила тысячи солдат на границе, возвела забор из колючей проволоки и объявила в приграничной зоне режим ЧС.

В понедельник, 8 ноября, правительство Польши созвало экстренное совещание из-за ситуации на границе с Белоруссией. Министр-координатор спецслужб Станислав Жарын назвал скопление мигрантов попыткой силового вторжения в Польшу.

Замминистра иностранных дел Петр Вавжик высказал убеждение, что Лукашенко стремится к эскалации, которая приведёт к тому, что «будут смертельные жертвы на какой-либо из сторон».