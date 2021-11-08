На бойфренда Кайли Дженнер Трэвиса Скотта подали в суд — на его концерте погибли восемь человек

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В минувшие выходные 30-летний рэпер Трэвис Скотт стал невольным участником трагического инцидента, который унес жизни восьми человек. Певец выступал на музыкальном фестивале Astroworld в Хьюстоне, который должен был состояться еще в том году, но был перенесен из-за коронавируса. Мероприятие вызвало большой ажиотаж и привлекло огромное количество поклонников музыканта. Во время выступления рэпера его фанаты начали прорываться к сцене, в результате чего образовалась большая давка. Более 300 человек получили травмы, восемь человек погибли, среди погибших оказался десятилетний ребенок.

Теперь пострадавший по имени Манэль Соуза подал на рэпера в суд, обвинив его в содействии насилию. Он добивается возмещения ущерба в размере не менее 1 000 000 долларов, а также просит выдать временный запретительный судебный приказ, чтобы предотвратить любое уничтожение улик.

Трэвис Скотт и Кайли Дженнер

В иске подробно описывается весь беспредел, который развернулся после того, как фанаты прорвали охранное заграждение и устроили давку. По словам истца, обвиняемые осознанно приняли решение позволить шоу продолжаться, несмотря на большой риск причинения вреда посетителям концерта.

Источник, близкий к Трэвису Скотту, сообщил, что рэпер не знал о масштабах инцидента, когда находился на сцене.

Его ослеплял свет, и он не мог видеть, что происходит. Он подумал, что кто-то просто потерял сознание, что иногда случается во время концертов,

— сказал инсайдер.

Трэвис Скотт с дочерью Сторми

В своем официальном заявлении в субботу Скотт выразил соболезнования семьям погибших и заявил о готовности сотрудничать с полицией.

Я абсолютно опустошен тем, что произошло прошлой ночью. Мои молитвы обращены к семьям и всем тем, кто пострадал от того, что случилось на фестивале Astroworld,

— написал он в твиттере.

24-летняя возлюбленная Скотта Кайли Дженнер, которая сейчас ждет от него второго ребенка, также выразила соболезнования близким погибших. Ее, впрочем, тоже подвергли критике за то, что она проигнорировала просьбы фанатов рэпера остановить шоу, когда началась давка. Кайли, которая присутствовала на концерте, сказала, что узнала о жертвах и пострадавших только из новостей.