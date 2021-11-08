Музиканта та автора пісень гурту KAZKA жорстоко побили у Києві – його прооперували

Музиканта та автора пісень гурту KAZKA Миколу Журавльова жорстоко побили у під’їзді власного будинку. Він із численними травмами лежить у лікарні після операції.

Про це Микола Журавльов написав у соцмережах.

У мене перелом черепа, перелом носа, шви на бороді, і я погано бачу одним оком. Кілька годин тому пройшла операція з видалення пошкоджених кісток черепа. Через місяць потрібна операція із впровадження в голову пластини”, — написав музикант.

За його словами, хірург сказав, що з такими травмами зазвичай до лікарні приїжджають у комі, але він з дівчиною ще 12 годин після травми їздив по всьому Києву на обстеження, комп’ютерну томографію та інше.

Нагадаємо, у вересні цього року до коми побили танцюриста балету співачки Наді Дорофєєвої. Хлопцю зробили трепанацію та ввели у медикаментозну кому, яка тривала два тижні. Згодом стало відомо, що нападником був чинний військовослужбовець Управління державної охорони. Його затримали.