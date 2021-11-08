Культовое «платье мести» принцессы Дианы появится в финале «Короны»

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Роль легендарной принцессы Дианы играет 31-летняя австралийская актриса Элизабет Дебики. За плечами у знаменитости роли в таких известных картинах, как «Великий Гэтсби» и «Довод».

В финальных сериях будет много эпизодов, посвященных леди Ди. В одном из них героиня выступит в знаменитом черном наряде, который в народе окрестили «платьем мести».

Именно в этом образе принцесса Уэльская появилась на благотворительном мероприятии сразу же после интервью ее супруга Чарльза, в котором он объявил о своём многолетнем романе с Камиллой Паркер-Боулз.

Историю этого платья в своем Instagram рассказал бывший дворецкий Дианы Пол Баррел. По плану в тот день принцесса должна была надеть платье Valentino, однако после того, как услышала откровения загулявшего мужа, наперекор устоявшимся королевским правилам надела то самое короткое черное платье Christina Stambolian с глубоким декольте. Тем самым принцесса Диана доказала не только королевской семье, но и всему миру, какой невероятной женской силой она обладает.