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Канье Уэст встречается с 22-летней моделью

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Как сообщает издание Page Six, сердце 44-летнего Канье Уэста теперь, похоже, несвободно. По слухам, рэпер уже некоторое время встречается с 22-летней моделью Винетрией.

Винетрия

Источники говорят, что она была с Уэстом, когда он давал интервью подкасту Drink Champs (в нем он, к слову, заявил, что они с Ким Кардашьян не развелись, и выразил желание воссоединиться с супругой). Также пара была замечена в прошлые выходные на воскресной службе, где выступал певец.

В эти выходные они впервые вместе вышли в свет, посетив баскетбольный матч в Миннеаполисе. Канье и Винетрия не прятались от посторонних и сидели рядом друг с другом.

О новой избраннице Уэста пока толком ничего не известно. Инстаграм она ведет неактивно, тем не менее в соцсети у нее почти 400 тысяч подписчиков. Вероятно, после новостей о романе с Канье число ее фолловеров заметно возросло.

Винетрия
8 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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