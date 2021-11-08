Галь Гадот исполнит роль злой королевы в новой «Белоснежке» от Disney

Актриса и модель Галь Гадот, которая больше известна как «Чудо-женщина», дополнила актерский состав новой адаптации истории о Белоснежке от Disney. Она исполнит роль злой королевы.

Главную роль в проекте о Белоснежке будет исполнять латиноамериканская актриса Рейчел Зеглер – звезда «Вестсайдской истории» от Стивена Спилберга. Режиссером киноверсии «Белоснежки и семеро гномов» станет Марк Уэбб («500 дней лета»). Ожидается, что съемки фильма начнутся уже в 2022 году.

Как сообщает источник, звезду комиксов DC заинтриговала возможность присоединиться к таким звездам, как Анджелина Джоли и Кейт Бланшетт, которые ранее уже играли знаковых злодеев из мира Disney. После согласования плотного рабочего графика актриса согласилась на роль уже на этой неделе.

Последним громким проектом в фильмографии актрисы осталась прошлогодняя декабрьская премьера «Чудо-женщина: 1984». Ближайшая новая премьера с участием Гадот состоится на стриминге Netflix в ленте «Красное уведомление» – 12 ноября, в котором также снимаются Дуэйн Джонсон и Райан Рейнольдс. Напомним также, что актриса активно занимается разработкой «Клеопатры» из Paramount, которую она же и продюсирует.

Интересно. Оригинальный мультфильм «Белоснежка и семь гномов», основанный на сказке братьев Гримм, был выпущен в 1938 году. Это был первый анимационный фильм Disney, который принес огромный успех для студии.