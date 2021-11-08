Европейские страны рассматривают применение Договора НАТО против Лукашенко из-за мигрантов

Ответственность за кризис полностью лежит на Лукашенко. Это целенаправленная провокация против ЕС, в частности, Польши и Литвы. Направляя мигрантов к границам, они надеются, с одной стороны, спровоцировать польских пограничников на реакцию, с другой стороны оттянуть внимание от проблем Беларуси. Они и сами говорят: «Мы готовы остановить кризис, только начинайте с нами вести диалог». Поскольку никто на принципах шантажа диалог с Лукашенко вести не собирается, он просто эскалирует ситуацию.

Дальше все будет зависеть от того, насколько жестко и быстро среагирует Европейский Союз. Миграционный кризис можно остановить за один день, если реакция международного сообщества будет сильна и единодушна. Сейчас в ЕС говорят уже не просто про гибридную атаку, но про сознательную военную провокацию режима Лукашенко. Сейчас это мобилизует ЕС.

Лукашенко сжигает мосты не только в краткосрочной перспективе, оттягивая внимание от своих внутриполитических проблем, но и в долгосрочной. После этой провокации, в которой оказались задействованы тысячи или десятки тысяч невиновных, он просто перестает быть стороной переговоров. Если у кого-то и оставались сомнения или неуверенность, кто-то допускал возможность диалога с Лукашенко, то сейчас он себя делает абсолютным изгоем.

Польские военные стараются разрешить кризис максимально корректно, принимают в страну детей и беременных женщин, но при этом строят забор с колючей проволокой. Лукашенко все больше поднимает ставки, уже играя ва-банк. Не удивлюсь, если белорусские пограничники, переодетые в мигрантов, начнут обстреливать территорию Польшы. В истории уже были такие случаи, которые очень часто приводили к краху режима. Лукашенко сам себе роет яму.

Не столь важно, каким будет ответ Варшавы, сколько то, каким будет ответ ЕС. Это тест для Евросоюза, насколько быстро он сможет принять единые меры. Для этого нужно согласие всех 27 стран, в том числе тех, кто очень осторожен в отношении Восточной Европы и в отношении Лукашенко.

Решение кризиса будет зависеть от того, сможет ли Польша и Литва мобилизировать ЕС для принятия единого решения в течение недели. Лукашенко все ещё надеется, что сильной реакции не будет, но мы знаем, что Евросоюз рассматривает возможность вовсе закрыть границы с Белоруссией, в том числе для грузов. Кроме того, рассматриваются санкции против Белавиа, белорусских аэропортов и компаний, которые их обслуживают, против оборудования для авиаперелетов. Это ударит по режиму, но, к сожалению, также заденет и простых белорусов. Сейчас происходят заседания правительства и руководства Польши, а также европейских лидеров, на котором рассматривается применение статей 4 и 5 Договора НАТО о коллективной защите. Развитие событий может быть очень тревожным.

В случае с Ryanair Лукашенко не ожидал, что будут приняты такие серьезные секторальные санкции и это произойдет так быстро, как это случилось в июне. Лукашенко играет на повышение ставок понимая, что ЕС масштабные решения даются непросто. Сейчас он пользуется тем, что в Германии еще нет нового правительства. Берлин обычно выступает локомотивом политики ЕС и сильные решения без Германии не принимаются, поэтому он надеется, что их принятие для ЕС затянется.

Решающей датой становится 15 ноября, когда министры должны будут принять санкционный пакет против Лукашенко за миграционный кризис. 8 и 9 декабря вступят в силу американские санкции против Беларуськалия, и это тоже может стать переломным моментом. Мы видим, что Ирак начал сотрудничество с демократическими странами и закрывает лукашенковские консульства, чтобы заблокировать выдачу виз нелегальным мигрантам. Лукашенко пробует переориентировать этот процесс на другие страны, потому что помимо политической провокации для режима миграционный кризис имеет и экономическое измерение — Лукашенко получает огромные деньги от торговли, переброски, сопутствующей контрабанды и прочего. Для него это также огромный бизнес-проект.

https://theins.ru/news/246267