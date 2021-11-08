Экран iPhone 13 оказалось невозможно отремонтировать

Занимающиеся изучением устройства гаджетов специалисты разобрали iPhone 13 и попытались заменить экран аппарата на другой. Оказалось, что в процессе замены необходимо снять со старого компонента специальный микроконтроллер, который отвечает за функцию Face ID, и перенести его на новый дисплей. В противном случае опция разблокировки смартфона по лицу будет невозможна в будущем.

Инженеры отметили, что подобный ремонт занимает у специалистов сертифицированных сервисных центров Apple 10-15 минут. Сотрудники СЦ пользуются специальным проприетарным оборудованием, благодаря которому могут перенастроить чип для Face ID. В кустарных условиях замена данного компонента является крайне сложной.

Авторы объяснили, что для переноса микроконтроллера специалисты должны воспользоваться методом микроспайки. Данная процедура считается крайне сложной и может занять несколько часов. В отчете iFixit говорится, что таким образом Apple фактически убила бизнес сторонних сервисных центров, которые зарабатывают на замене разбитых экранов iPhone.