Джессика Симпсон показала фото «с похмелья» и рассказала об алкоголизме

Американская певица и актриса Джессика Симпсон отметила 4-летие с того дня, когда решила отказаться от алкоголя.

41-летняя знаменитость опубликовала в Instagram фото, на котором показала «неузнаваемую версию себя». Снимок был сделан четыре года назад, после Хэллоуина, когда она приняла решение бороться с алкоголизмом.

Ранее о своем пути к трезвости Симпсон рассказала в своих мемуарах, признавшись, что «достигла дна» из-за злоупотребления алкоголем. Она вспоминала, как на Хэллоуин 2017 года напилась до такой степени, что не смогла помочь своим детям надеть костюмы. На следующее утро она проснулась с похмельем и приняла решение бросить пить.

«Этот человек ранним утром 1 ноября 2017 года — неузнаваемая версия меня. Я знала, что в этот момент я позволю себе вернуть свой свет, показать победу над моей внутренней битвой самоуважения и бросить вызов этому миру с пронзительной ясностью. Для этого мне нужно было перестать употреблять алкоголь, потому что он заставлял мой разум и сердце кружиться в одном направлении, и, честно говоря, я была истощена», — написала Симпсон.

Она добавила, что годы трезвости помогли ей вернуть контроль над своей жизнью и стать свободной:

«Не могу поверить, что прошло уже 4 года! Кажется, что всего лишь два. Слово «алкоголизм» окутывает так много позора. Настоящая работа, которую нужно было проделать в моей жизни, заключалась в том, чтобы на самом деле принять неудачи, боль, сломленность и саботаж. Проблема была не в пьянстве. Проблема была во мне. Я себя не любила. Я не уважала свою силу. Но сегодня уважаю. Я справилась со страхами и приняла ту часть своей жизни, которая была грустной. Я обладаю своей личной силой. Я честна с собой и мне комфортно от того, что я открыта. Я свободна», — подытожила звезда.