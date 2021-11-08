 
«  
  »

Дакота Джонсон рассказала, как проводит время с возлюбленным

Spread the love
Дакота Джонсон рассказала, как проводит время с Крисом Мартином

Американская актриса Дакота Джонсон почти не раскрывает детали личной жизни, поэтому ее комментарий по поводу отношений с Крисом Мартином можно считать подарком к Новому году.

В интервью The Hollywood Reporter 32-летняя знаменитость рассказала, что в последние месяцы очень часто проводит время с фронтменом группы Coldplay.

Парочка обожает смотреть вместе сериалы. В последний раз они посмотрели «Игру в кальмара», и были очень довольны. Также они регулярно ходят на встречи с друзьями.

Интересно, что Дакота называет Криса своим партнером, а не бойфрендом. Звезды встречаются с 2017 года. Они расходились на некоторое время, но, не выдержав и двух месяцев, сошлись.

Поговаривали, что музыкант даже сделал любимой предложение, но никто из пары так и не подтвердил эту информацию.

8 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  