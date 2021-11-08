Дакота Джонсон рассказала, как проводит время с любимым

Американская актриса Дакота Джонсон почти не раскрывает детали личной жизни, поэтому ее комментарий по поводу отношений с Крисом Мартином можно считать подарком к Новому году.

В интервью The Hollywood Reporter 32-летняя знаменитость рассказала, что в последние месяцы очень часто проводит время с фронтменом группы Coldplay.

Парочка обожает смотреть вместе сериалы. В последний раз они посмотрели «Игру в кальмара», и были очень довольны. Также они регулярно ходят на встречи с друзьями.

Интересно, что Дакота называет Криса своим партнером, а не бойфрендом. Звезды встречаются с 2017 года. Они расходились на некоторое время, но, не выдержав и двух месяцев, сошлись.

Поговаривали, что музыкант даже сделал любимой предложение, но никто из пары так и не подтвердил эту информацию.