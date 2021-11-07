Закон об олигархах подписан Зеленским

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Президент Владимир Зеленский подписал закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием олигархов («антиолигархический» закон).

Об этом он сообщил в Twitter.

«Демократия — это закон и равенство. Подписал антиолигархический закон, который коренным образом меняет отношения между крупным бизнесом и политиками.

Теперь все экономические игроки будут равны перед законом и не смогут покупать для себя политические привилегии. Сломать закон не дадим!», — написал Зеленский.

«Документ был разработан для выполнения ключевой задачи государственной политики, а именно: обеспечения реальной трансформации государства в интересах всего общества и реализации стратегического курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию», — заявляют в ОП.

«Во всех успешных странах Европы нет такой ветви власти, как олигархи. Государства там работают в интересах своих граждан, а не кучки самых богатых. Именно за такие изменения для Украины проголосовали наши граждане в 2019 году», — добавил Зеленский.