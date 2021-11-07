 
«  
  »

Вышел тризер «Очень странных дел»

Spread the love

Вышел тизер продолжения «Очень странных дел». Ролик опубликован на YouTube-канале Netflix. Сценаристами выступают Братья Даффер.

Новый сезон «Очень странных дел» станет последним. Дата выхода сериала пока не сообщается.

«Очень странные дела», или «Загадочные события» — американский научно-фантастический сериал, созданный братьями Даффер для стримингового сервиса Netflix. Действие сериала разворачивается в 1980-х годах в вымышленном городе Хоукинс, штат Индиана. Сериал наполнен отсылками к поп-культуре 1980-х годов, работам Стивена Кинга, Говарда Филлипса Лавкрафта, Стивена Спилберга, Джона Карпентера, Джорджа Лукаса, Дэвида Линча и другим фильмам и литературным произведениям.

7 ноября, 2021 | Tags: , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  