Африка расколется на две части — ученые Диетологи обьяснили, почему зимой нельзя отказываться от мяса » Вышел тризер «Очень странных дел» Spread the love















Вышел тизер продолжения «Очень странных дел». Ролик опубликован на YouTube-канале Netflix. Сценаристами выступают Братья Даффер. Новый сезон «Очень странных дел» станет последним. Дата выхода сериала пока не сообщается. «Очень странные дела», или «Загадочные события» — американский научно-фантастический сериал, созданный братьями Даффер для стримингового сервиса Netflix. Действие сериала разворачивается в 1980-х годах в вымышленном городе Хоукинс, штат Индиана. Сериал наполнен отсылками к поп-культуре 1980-х годов, работам Стивена Кинга, Говарда Филлипса Лавкрафта, Стивена Спилберга, Джона Карпентера, Джорджа Лукаса, Дэвида Линча и другим фильмам и литературным произведениям.















