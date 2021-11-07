Вашингтон призывает Москву не бросать Украину. По версии российских чиновников

Он отреагировал на последнее заявление главы американского Госдепа Энтони Блинкена о том, что США продолжат сокращать риски от газопровода «Северный поток-2». Такое обещание госсекретарь дал президенту Владимиру Зеленскому.

В Вашингтоне продолжают призывать Москву укреплять энергобезопасность Украины через продолжение транзита российского газа через украинскую ГТС. Об этом на своей странице в Facebook написал вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачёв.

«Заявление Блинкена — на самом деле о том, что американцы продолжат принуждать нас, Россию, «укреплять энергобезопасность Киева» через продолжение транзита российского газа через Украину», — пишет российский политик. Он подчеркнул, что если Россия продолжит этот транзит, то он будет ей крайне невыгодным.

Как объяснил Косачёв, украинский трубопровод не экологичный и ненадёжный, и получится, что по факту Россия продолжит кормить Украину и содержать её. Более того, вице-спикер добавил, что США постоянно дают советы России, но при этом почему-то до сих пор не смогли обеспечить Украину нефтью и газом по льготным условиям, хотя вполне могут себе это позволить, если так заботятся о благополучии Киева.